Der Bezirksliga Aufsteiger schwächelt zurzeit Trainer Patrick Stroms will Negativtrend stoppen

SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Dhünn. Die so gut in die Saison gestarteten Rot-Weißen hatten zuletzt ein Formtief und verloren drei Begegnungen in Folge. Von der Spitzengruppe der Bezirksliga rutschte das Team von Patrick Stroms auf den sieben Platz ab. „Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen Dreier verbuchen. Nur mit einem Sieg können wir den Blick weiter auf die obere Tabellenregion richten“, bemerkt der Wülfrather Trainer treffend.