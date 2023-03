Fußball-Kreisliga A RW Wülfrath hält mit Sieg über Sonnborn weiter Aufstiegskurs

Rot-Weiß Wülfrath – SC Sonnborn 3:0 (1:0). Durch diesen klaren Erfolg festigen die Wülfrather den zweiten Tabellenplaz und peilen weiter den Aufstieg in die Bezirksliga an. „Wir haben noch eine Reihe Spiele vor uns, so dass es meiner Meinung zu früh ist, um über den Aufstieg zu reden“, hält sich Patrick Stroms noch zurück. Für den Rot-Weiß Coach war es wichtig, dass Winter-Neuzugang Ahmet Tepebas (früher unter anderem ASV Mettmann und beim Landesligisten 1. FC Wülfrath) die in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllte.