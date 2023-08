Eine historische Partie für den Bezirksliga-Aufsteiger RW Wülfrath freut sich auf seine Heimpremiere

Rot-Weiß Wülfrath – SV Bergisch-Born. Mit dem Sieg bei Germania Reusrath startete Aufsteiger aus Wülfrath perfekt in die Saison. „Jetzt wollen wir die gute Vorstellung auch im ersten Heimspiel des Vereins überhaupt in der Bezirksliga mit einer ansprechenden Leistung bestätigen“, gibt sich Patrick Stroms gewohnt optimistisch. Für den Trainer ist es wichtig, dass seine Spieler vor eigenem Publikum den treuen Fans zeigen, dass die Mannschaft der Rot-Weißen über ein gutes Bezirksliga-Niveau verfügt. Immerhin hat der Wülfrather Vorstand vor der Saison gut in den Kader investiert und Fußballer aus höheren Spielklassen, unter anderem aus der Ober- und Regionalliga, an den Erbacher Berg geholt.