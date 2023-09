Liga-Neuling mischt überraschend ganz oben mit RW Wülfrath festigt den zweiten Tabellenplatz

SV Rot-Weiß Wülfrath – TuSpo Richrath 2:0 (0:0). Bezirksliga-Aufsteiger Rot-Weiß Wülfrath setzt seinen glänzenden Saisonstart fort. Nach dem vierten Spieltag ist die Bilanz mit 12 Punkten und 9:0 Toren makellos. So langsam aber sicher entwickeln sich die Wülfrather, die sich vor der Saison enorm verstärkten, zu einem der Geheimfavoriten in der Liga. Trainer Patrick Stroms, der vor Beginn der Meisterschaftssaison mit der Aussage überraschte, dass die Rot-Weißen als Aufsteiger nicht nur den Klassenerhalt anstreben, sondern sich vorstellen können, im oberen Tabellendrittel mitzumischen, scheint mit seiner optimistischen Einschätzung Recht zu behalten. Da schiebt sich wohl in Wülfrath neben dem Traditionsverein und Landesliga-Absteiger 1. FCW ein echter Rivale in den Blickpunkt. Gespannt erwarten die Fußballfans im Niederbergischen und speziell in der Kalkstadt das Ortsderby am Samstag, 16. September.