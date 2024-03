Fußball-Bezirksliga RW Wülfrath erwartet starkes Team von Solingen-Wald 03

SV RW Wülfrath – 1. Spvg. Solingen-Wald 03. Im Hinrundenduell zog Landesliga-Aufsteiger Rot-Weiß mit 1:5 den Kürzeren. Damals hatte noch Patrick Stroms als Wülfrather Trainer die Verantwortung. Inzwischen steht aber Mesut Güngör auf der Kommandobrücke. An der Schwere der Aufgabe für die Gastgeber ändert das allerdings nichts. „Solingen-Wald ist neben dem 1. FC Wülfrath die Mannschaft der Rückrunde – da hängen die Trauben für uns schon sehr hoch“, berichtet Güngör. Gleichwohl nimmt der Chefcoach des SVW die Herausforderung mit dem nötigen Kampfgeist an. „Zu Hause rechnen wir uns schon etwas aus“, verweist er auf den Heimvorteil am Gründonnerstag (19.30 Uhr, Lhoist-Sportpak). Zugleich kündigt der 52-Jährige an: „Wir wollen dem Gegner das Leben so schwer wie möglich mchen. Die Solinger haben eine starke Offensive, daher müssen wir so lange wie möglich die Null halten und vorne den einen oder anderen Nadelstich setzen.“