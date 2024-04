Ein Gegner auf Augenhöhe RW-Wülfrath will beim Tabellennachbarn punkten

Dabringhausener TV – RW Wülfrath. Die Rot-Weißen treten am Sonntag (15.30 Uhr, Straußenfarm-Stadion) in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2, beim Tabellennachbarn an. Eine durchaus lösbare Aufgabe, findet Mesut Güngör „Uns trennt nur ein Punkt, auch das Torverhältnis ist sehr ähnlich – im Großen und Ganzen sind wir sehr eng beieinander“, stellt der Wülfrather Trainer beim Blick auf das Tableau fest und bestätigt, dass seine Mannschaft diesmal eine Partie auf Augenhöhe erwartet. „Die Tagesform entscheidet“, glaubt Güngör und hofft, dass sein Team an die guten Vorstellungen der letzten Begegnungen anknüpft. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: „Wir müssen dumme Gegentore vermeiden. Diesmal wollen wir uns für die lange Fahrt auf jeden Fall mit einem Punkt belohnen.“