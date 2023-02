Fußball-Kreisliga A RW Wülfrath behauptet sich gegen Verfolger Sudberg

SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Sudberg 2:1 (2:1). Der Wülfrather A-Kreisligist setzte den Erfolgsweg fort, der am Ende in die Bezirksliga führen soll. „Da wir auf einige wichtige Spieler verzichten mussten, bin ich mit dem knappen Sieg gegen einen unserer Verfolger mehr als zufrieden“, erklärte Trainer Sebastian Stroms. Die Gastgeber nahmen zunächst das Heft in die Hand und markierten durch Burak Temel das 1:0 (22.) Die Sudberger glichen aber nur drei Minuten später aus. Kurz vor der Pause traf RW-Torjäger El Khalid zum 2:1. Im zweiten Durchgang gab es einige Chancen hüben wie drüben, doch kein weiteres Tor.