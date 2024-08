Das Saisonziel ist der Klassenerhalt Rückkehrer SSVg Haan ist auf der Hut

Nach nur einer Saison meldet sich die SSVg 06 Haan wieder zurück in der Fußball-Kreisliga A. Am Ende mussten im Juni zwei Relegationsspiele gegen den SSV Berghausen II herhalten, um den Aufstieg als Liga-Zweiter perfekt zu machen. Zu Hause siegten die Haaner mit 3:1, unterlagen nach emotionsreichen 90 Minuten auf des Gegners Platz mit 0:1. Letztlich gab die bessere Tordifferenz den Ausschlag. Trainer Yassin El-Yaghmouri blickt zurück: „Es war ohnehin eine harte Kreisliga B-Saison. Am Ende noch mit den nervenaufreibenden Entscheidungsspielen. Alles in allem haben wir uns den Aufstieg aber verdient. Die Jungs haben konzentriert auf das große Ziel hin gearbeitet und sich schließlich für den Aufwand belohnt.“