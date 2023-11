Fußball-Kreisliga A Düsseldorf Rudi Kurz trainiert jetzt den SSV Erkrath

Am Sonntag wurde er bereits der Mannschaft vorgestellt, am gestrigen Dienstagabend leitete er die erste Übungseinheit auf dem Sportplatz Freiheitstraße. Rudi Kurz heißt der neue Cheftrainer beim Kreisliga A-Vorletzten SSV Erkrath. Der 52-Jährige bringt eine Menge Erfahrung sowohl im Junioren- wie auch im Seniorenbereich mit. Zuletzt arbeitete der Coach für kurze Zeit als Assistent von Mohamed Rifi (jetzt MSV Düsseldorf) beim Bezirksligisten Rather SV. Als dessen Vertrag aufgelöst wurde, beendete auch der in Hilden wohnenden B‑Lizenzinhaber seine Tätigkeit am Rather Broich.