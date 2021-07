Tokio 2021 : Leonie Menzel ist im Olympia-Fieber

Leonie Menzel (vorne) machte im Mai mit Annkatrin Thiele die Olympiaqualifikation in Luzern perfekt. Foto: Detlev Seyb/meinruderbild.de

Mettmann Die Mettmanner Ruderin ist schon vor der Eröffnungsfeier in Tokio mit ihrer Partnerin Annekatrin Thiele im Doppelzweier am Start. Das deutsche Duo will sich für die Halbfinalläufe am Montag qualifizieren.

Die Anspannung steigt stündlich. Mit einem Jahr Verspätung beginnen am Freitag die Olympischen Spiele in Tokio. Und mit von der Partie ist auch eine Mettmannerin. Leonie Menzel, die mir ihren 22 Jahren zur jungen Garde des Deutschen Ruderverbandes zählt, will an der Seite der erfahrenen Annekatrin Thiele eine gute Leistung abliefern. Während es für Menzel die Olympia-Premiere ist, freut sich die 36-jährige Thiele auf ihren vierten Auftritt im Zeichen der fünf Ringe, die für die Kontinente Europa, Amerika, Australien, Afrika und Asien stehen. 2008 holte die Leipzigerin Silber im Doppelzweier und 2012 im Doppelvierer. Und 2016 bejubelte sie gar Gold im Doppelvierer. Ob es erneut zu Edelmetall reicht?

„Ich traue uns zu, das Finale zu erreichen, das sollte unsere Aufgabe sein. Und wenn man im Finale ist, dann ist alles möglich“, sagt Thiele. „Wir wollen unsere beste Leistung bieten und dann wird man sehen, wozu es reicht“, formuliert Debütantin Menzel das Ziel vor dem ersten Start etwas zurückhaltender. Der Vorlauf im Sea Forest Waterway, der olympischen Regattastrecke, steigt nach deutscher Zeit Freitag früh um 4.20 Uhr (Ortzeit 11.20 Uhr). Menzel weiß: „Wir müssen direkt mit einem vollen Rennen einsteigen und dürfen keineswegs auf Platz fahren.“

Info Seit 1900 ist Rudern fest im Olympia-Programm „Rudern sollte der Lieblingssport unserer jungen Leute werden, da keine andere Sportart ihnen die physischen und moralischen Qualitäten vermittelt, die sie brauchen: Energie, Initiative, Kraft und Gesundheit.“ Pierre de Coubertin (1863-1937), Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit

Immerhin können sich beide Ruderinnen ganz und gar auf den Wettkampf konzentrieren. Zwar gehörte Annekatrin Thiele, die im Oktober das 37. Lebensjahr vollendet, zu jenen Sportlern, die als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier zur Wahl standen, letztlich aber blieb ihr Traum unerfüllt – Beachvolleyballerin Laura Ludwig zog das große Los. Statt dessen arbeitet Thiele nun am Ziel, auch bei der vierten Olympia-Teilnahme auf dem Treppchen zu stehen. Für Leonie Menzel wäre es das erste Mal – und nicht minder wertvoll. 15 Jahre beträgt der Alters­unterschied zwischen den beiden Athletinnen. „Quasi zwei Rudergenerationen“, stellt Thiele fest. Doch das Duo ergänzt sich gut. „Wir können alles erreichen, wir profitieren voneinander. Leonie von meinen Erfahrungen und ich von Leonies Unbekümmertheit, ihrer Lockerheit“, erklärt Thiele.

Das intensive Trainingslager in Kinosaki trug zur guten Vorbereitung bei, trotz der wechselhaften Bedingungen, die das Wetter und das Ruderrevier auf dem Maruyama River für das deutsche Team bereithielten. Mario Woldt, Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes, nannte Strömung, Wind und Regen eine Herausforderung für die Mannschaft. Dennoch konnten die Athleten alle Trainingseinheiten durchziehen.