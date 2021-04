Kostenpflichtiger Inhalt: Rudern : Mettmannerin Leonie Menzel ist für Olympia im Soll

Leonie Menzel hat sich gut vorbereitet. Foto: MeinRuderbild.de/Detlev Seyb

Mettmann/Düsseldorf Der Countdown für die Olympischen Spiele in Tokio läuft. Leonie Menzel will die Chance nutzen und sich in Luzern noch qualifizieren.