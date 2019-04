Duathlon : Titelverteidiger Zepuntke ist erneut ganz vorne

Mettmann Lokalmatador Gerrit Schubert beendet den 17. Mettmann Duathlon verletzt. Viele Läufer treten wegen der eisigen Kälte gar nicht an.

Der 17. Mettmanner Duathlon stellte die Sportler vor eine zusätzliche Herausforderung: Nicht die vielen Kilometer oder die Steigung durch das Neandertal waren das Problem. Es war die Eiseskälte am Morgen, die viele Athleten vom Start abhielt. Von rund 450 Voranmeldungen liefen am Ende knapp 240 mit. Vorjahressieger Ruben Zepuntke ließ sich nicht abhalten und krönte sich mit einer neuen Bestzeit unter zwei Stunden erneut zum Sieger. Lokalheld Gerrit Schubert beendete das Rennen mit Schmerzen und schafft es in die Top-Ten.

Auf dem Sportplatz hinter dem Heinrich-Heine-Gymnasium herrscht am frühen Sonntagmorgen Ruhe vor dem Sturm: Gemütlich traben die ersten Sportler über die Anlage oder schieben ihre Fahrräder gedankenversunken in die Wechselzone. Es ist kurz vor 9 Uhr, knapp 30 Minuten noch bis zum ersten Start der sogenannten Kurzdistanz, obwohl die Teilnehmer dieser Disziplin die längste Strecke zurücklegen werden. Zehn Kilometer Laufen, 44 Kilometer Radfahren und als krönender Abschluss weitere fünf Kilometer zum Auslaufen.

Karsten Thomas und Anett Ingerfeld schauen sich etwas skeptisch um. Die beiden Dortmunder sind zum ersten Mal beim Mettmanner Duathlon dabei und haben sich offenkundig schlecht vorbereitet: „Ich bin echt geschockt, wie bergig es hier ist. Ich hätte besser mein anderes Fahrrad mitbringen sollen“, äußert Karsten. Ingerfeld sieht es sportlich, freut sich auf die Strecke und will den Duathlon als Vorbereitung für die anstehende Saison nutzen. Beide starten in der Volksdistanz, das heißt fünf Kilometer Laufen, 24 Kilometer Radfahren und zum Schluss weitere 2,5 Kilometer zu Fuß.

Die unangefochtene Bestzeit in der Kurzdistanz stellte Ruben Zepuntke im vergangenen Jahr auf und überwand knapp 60 Kilometer in zwei Stunden und einer Minute. Der Düsseldorfer ist wieder dabei, vielversprechend mit der Ziffer eins als Startnummer. „Er gehört zweifellos zu den Favoriten“, sagt Wolfgang Stolte, Cheforganisator von ME-Sport. Doch das Feld wollen die Mettmanner nicht kampflos dem Düsseldorfer überlassen und schicken diesmal einen eigenen Mann ins Rennen – ein Hoffnungsträger. „Gerrit Schubert ist ein Eigengewächs unseres Vereins, ein super Triathlet und seit diesem Jahr als Profisportler unterwegs“, berichtet Stolte. Der 24-Jährige wirkt gelassen, aber konzentriert. Seine rote Startnummer flattert im eisigen Wind. Es ist die Nummer zwei.

Kurz vor 9.30 Uhr kommt Hektik auf, die Athleten der langen Kurzdistanz stellen sich an die Startlinie. Bürgermeister Thomas Dinkelmann darf den Startschuss abgeben. Der Countdown läuft, alle zählen runter. Ein kurzer Schuss und schon setzt sich das Läuferfeld in Bewegung. Kurz danach startet auch der Volkslauf. Für die nächsten zwei Stunden ist immer wieder Bewegung auf dem Sportplatz, vor allem als die Läufer in die Wechselzone rennen, um sich kurz umzuziehen. In Windeseile greifen sie sich das Rad und trotten hoch auf die Straße. Erst da dürfen sie aufsitzen und losradeln.