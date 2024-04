Mesut Güngör sieht noch viel Arbeit RW Wülfrath lässt zu viele Chancen liegen

Dabringhausener TV – Rot-Weiß Wülfrath 1:1 (0:1). Mesut Güngör war nach der Punkteteilung in Dabringhausen nicht wirklich zufrieden. „Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich da erst gar nicht hingefahren“, sagte er. Denn den Wülfrather Trainer ärgerte ungemein, dass seine Mannschaft ihre spielerischen Vorteile nicht in einen Sieg umzumünzen vermochte. „Wir haben die erste Halbzeit dominiert, hatten 80 Prozent Spielanteile“, reklamierte Güngör. Freude bereitete ihm zumindest das „Traumtor“ von Hasan Ülker, der einen Freistoß zur 1:0-Führung im gegnerischen Kasten versenkte (39.). Doch wie so oft lagen bei Ülker mal wieder Freud und Leid eng beisammen, denn in der zweiten Halbzeit sah er nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte und muss nun im Spiel unter der Woche wieder zuschauen.