Erster Dämpfer für den Bezirksliga-Neuling Rote Karte wirft RW Wülfrath aus der Bahn

FSV Vohwinkel – SV Rot-Weiß Wülfrath 5:0 (2:0). Nun hat es den Bezirksliga-Aufsteiger erstmals erwischt – und dann direkt ganz dicke. Beim ambitionierten Landsliga-Absteiger FSV Vohwinkel gab es eine überaus klare Niederlage. Trotz der Klatsche blieb Patrick Stroms recht gelassen. „Wir haben als Aufsteiger nach fünf Spielen zwölf Punkte und sind punktgleich mit dem Zweiten Bergisch-Born Tabellendritter. Das ist doch eine vorzeigbare Bilanz“, erklärte der Wülfrather Coach. Auf das Ergebnis eingehend bemerkte er: „Nick Korpilla sah wegen einer Notbremse bereits nach zwei Minuten die rote Karte, sodass wir fast das gesamte Spiel in Unterzahl waren. Das verkraftet man nicht so einfach. Übrigens: Der FSV bot eine starke Leistung, wir dagegen agierten ganz schwach, so dass der FSV auch in dieser Höhe verdient gewann.“