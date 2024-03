Fußball-Bezirksliga Rot-Weiß Wülfrath verliert glatt beim FSV Vohwinkel

Rot-Weiß Wülfrath – FSV Vohwinkel 1:3 (0:1). Richtig sauer war Mesut Güngör nach der Niederlage im Derby. „Was sich heute ein Teil meiner Spieler erlaubt hat, grenzt an Arbeitsverweigerung. Da haben wohl einige geglaubt, dass nach zwei Siegen in Folge in Zukunft alles von alleine läuft. Dem war natürlich nicht so und hat sich heute auf dem Platz entsprechend ausgewirkt.“ Der RW-Coach erklärte, dass die Vohwinkler seiner völlig indisponierten Mannschaft in allen Belangen überlegen und das 1:3 für die Wülfrather noch schmeichelhaft war. Er verwies darauf, dass im zweiten Durchgang seine Truppe in doppelter Unterzahl spielen musste, da zwei Wülfrather aus unterschiedlichen Gründen die gelb-rote Karte und den roten Karton sahen. „Das Merkwürdige war, dass wir in Unterzahl besser spielten als zuvor.“