Fußball : Rot für Kizilisik tut Wülfrath weh

Kreis Mettmann In der Kreisliga A kann nur Dornap auf ein siegreiches Wochenende zurückblicken, es gibt im Kellerduell ein klares 4:0 bei Azidi Wuppertal. Rot-Weiß Wülfrath und FC Mettmann 08 verlieren ihre Spiele.

BV Azidi Wuppertal – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 0:4 (0:2). Im Kellerduell der Kreisliga A setzten sich die Dornaper deutlich mit 4:0 durch, bleiben aber weiterhin in der Abstiegszone. „Wenn wir in den nächsten Begegnungen an die Vorstellung in Wuppertal anknüpfen, werden wir die untere Tabellenregion bald verlassen“, hofft TSV-Vorsitzender Karl-Heinz Schultz auf einen Aufwärtstrend. Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß: Es waren gerade zwei Minuten gespielt, da war Marcel Kurtz zum 1:0 erfolgreich. Statt weiter offensiv zu agieren, zogen sich die Dornaper zurück und setzten auf gelegentliche Konter. Einer dieser Gegenangriffe führte zum 2:0-Halbzeitstand durch Maximllian Zimmermann (12.). Die Gastgeber drängten in der Folge auf den Anschlusstreffer, scheiterten aber mehrfach am aufmerksamen Dustin Sirrenberg im Dornaper Gehäuse. In der zweiten Halbzeit hatten die Wuppertaler optisch ein Übergewicht, die Tore erzielten jedoch die Gäste. Zunächst wurde Zimmermann im BV-Strafraum unsanft von den Beinen geholt, und Philipp Carls nutzte den folgenden Strafstoß zum 3:0. Dann markierte kurz vor dem Abpfiff Zimmermann mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:0-Endstand.