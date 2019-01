Fußball: Nach Halbfinal-Tumult tritt Coach Sippli zurück

WÜLFRATH Der Siegtreffer von RW Wülfrath im Duell gegen den ASV Mettmann fällt spät – und dann kochen die Emotionen unerwartet hoch.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Fußball-Bezirksligist 1. FC Wülfrath bei der von ihm ausgerichteten Niederbergischen Hallenmeisterschaft. Das Endspiel, das mit Neun-Meter-Schießen entschieden wurde, gewann das Team von Sebastian Saufhaus mit 5:4 gegen den Lokalrivalen TSV Einigkeit Dornap. Die Freude über den Turniersieg war beim FCW-Trainer und den Spielern angesichts der Vorfälle in der ersten Halbfinalbegegnung zwischen Rot-Weiß Wülfrath und der zweiten Mannschaft des ASV Mettmann getrübt. In der packenden und von Nickligkeiten geprägten Halbfinal-Partie markierte sechs Sekunden vor dem Abpfiff Emre Erciyes das 2:1 – statt sich über diesen Treffer zu freuen, gab er einem mit ihm in das Tor gerutschten Gegenspieler nach Schilderung des FCW-Vorsitzenden Michael Massenberg eine Kopfnuss, was zur Folge hatte, dass sich der Spieler eine Verletzung an der Nase (Nasenbeinbruch?) zuzog, die von den Sanitätern des DRK, die sowieso den ganzen Turniertag in der Halle waren, behandelt wurde.