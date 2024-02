Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath glänzt am Erbacher Berg

1. FC Wülfrath – TV Dabringhausen 5: 1 (3:0). In glänzender Verfassung präsentierten sich die FCW-Fußballer beim klaren Erfolg. Sie waren den Dabringhausenern spielerisch, kämpferisch, balltechnisch und sowohl im Offensiv- als auch im Defensivverhalten deutlich überlegen. Nach dem Abpfiff strahlte Joscha Weber und lobte seine Mannschaft: „Das war heute unser bestes Heimspiel in der Saison. Meine Spieler haben unterstrichen, dass sie über hohes Niveau verfügen und zu Recht oben mitmischen.“ Der Wülfrather Trainer führte den klaren Sieg unter anderem darauf zurück, dass seine Jungs die taktische Vorgabe genau befolgten und von der ersten bis zur letzten Minute zeigten, dass sie unbedingt gewinnen wollten. „Wir sind wohl auf dem richtigen Weg, wobei ich aber nicht zu euphorisch sein möchte, denn die Saison ist noch lang.“ Die Wülfrather rückten bis auf einen Punkt an den Bezirksliga-Zweiten HSV Langenfeld heran. Einziger Wermutstropfen war die rote Karte für Stürmer Giuseppe Raudino wegen Meckerns.