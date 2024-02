Fußball-Bezirksliga Rot-Weiß Wülfrath gewinnt hartes Duell in Richrath

TuSpo Richrath – Rot-Weiß Wülfrath 3:4 (2:2). Mit einem etwas überraschenden Auswärtssieg festigten die Rot-Weißen ihren sicheren Mittelfeldplatz. „Das war ein hartes Stück Arbeit, für das wir aber zu Recht mit einem Dreier belohnt wurden“, sagte Mesut Güngör. Der RW-Coach war froh, dass die Partie, in der viele Nickligkeiten an der Tagesordnung waren, für seine Mannschaft gut ausging. „Das waren drei Punkte gegen den Abstieg“, so seine Formulierung. Für Güngör war es unangenehm, beim Mitaufsteiger zu spielen. „Das ist in Richrath ein richtig heißes Pflaster, bei dem die TuSpo-Spieler hart einstiegen und seitens der Zuschauer viel Hektik in die Bezirksliga-Begegnung getragen wurde.“ Davon ließ sich auch Jan-Steffen Meier anstecken. „Er wurde kurz vor Spielende von einem Richrather Fußballer hart angegriffen. Bei seinem Versuch, sich von diesem Spieler zu entfernen, ließ sich der Richrather Akteur theatralisch fallen und der Schiedsrichter zeigte Jan-Steffen die rote Karte – für mich völlig unverständlich“, berichtete Güngör.