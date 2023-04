Fußball-Kreisliga A Rot-Weiß Wülfrath fertigt TSV Einigkeit Dornap mit 5:1 ab

SV Rot-Weiß Wülfrath – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 5:1 (4:0). Während Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus am Osterwochenende bereits die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte, muss der direkte Verfolger und Tabellenzweite Rot-Weiß Wülfrath wohl nur noch wenige Spieltage warten, bis er als Vizemeister den Aufstieg in die Bezirksliga unter Dach und Fach bringt. „Ich bin da recht optimistisch, dass wir den Aufstieg bald realisieren. Zunächst müssen wir aber noch konzentriert weiterspielen, um die notwendigen restlichen Punkte zu holen“, will RW-Coach Patrick Stroms den Tag nicht vor dem Abend loben.