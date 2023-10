Hinter den Kulissen brodelt es RW Wülfrath entlässt Aufstiegstrainer Stroms

1. Spvg. Solingen-Wald – SV Rot-Weiß Wülfrath. Diese Begegnung ist in der Wülfrather Fußball-Szene in den Hintergrund getreten, denn am Donnerstagabend entließ der Vorstand der Rot-Weißen seinen Trainer Patrick Stroms. Damit bestätigten sich Gerüchte, dass Stroms, der die Rot-Weißen in der vergangenen Saison in die Bezirksliga führte, auf der Kippe stand.