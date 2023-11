Fußball, Bezirksliga Güngör muss RW Wülfrath neu formen

Die Wülfrather werden sicherlich alles dafür tun, um das Heimspiel zu gewinnen, hatten sie doch am vergangenen Spieltag gegen den BV Gräfrath am Erbacher Berg nur 1:1-Remis gespielt und nach Güngörs Ansicht unnötige Punkte verschenkt. Zudem beträgt der Abstand der Gastgeber zum ersten Abstiegsplatz, den derzeit Mitaufsteiger SSVg Heiligenhaus einnimmt, nur sechs Punkte. Mit einem Sieg gegen die Baumberger würden die Rot-Weißen den Abstand zur unteren Tabellenregion vergrößern und könnten bis zur Winterpause in das gesicherte Mittelfeld vorrücken.