Fußball-Kreisliga A : RW Wülfrath dominiert das Derby gegen Mettmanns Reserve

Kreis Mettmann In der Wuppertaler Fußball-Kreisliga A besiegen die rot-weißen Wülfrather den ASV Mettmann II mit 6:2. Der FC Mettmann verliert gegen Ronsdorf 2:3, der TSV Einigkeit Dornap gegen Heiligenhaus 1:4.

Rot-Weiß Wülfath – ASV Mettmann II 6:2 (5:1). Auch im Derby gegen die Reserve des ASV Mettmann unterstrichen die Wülfrather Rot-Weißen ihre Überlegenheit in der Fußball-Kreisliga A und sind weiterhin auf Kurs in Richtung Bezirksliga, da aus der Kreisliga A Wuppertal diesmal die ersten beiden Mannschaften aufsteigen. Weiterhin Tabellenführer ist die SSVg Heiligenhaus. Am kommenden Sonntag kommt es zum Spitzenspiel, wenn die SSVg den Tabellenzweiten aus Wülfrath empfängt. „Da wollen wir mal sehen, wie diese Begegnung ausgeht“, bleibt Patrick Stroms angesichts des deutlichen Punktevorsprungs vor dem Dritten recht gelassen. Der erfolgreiche Rot-Weiß-Coach ist mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden. „Beser kann es für uns eigentlich gar nicht laufen. Von mir aus kann es auch ruhg so weitergehen.“