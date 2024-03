Fußball, Kreisliga A Hochdahl macht es spannend

Hilden/Hochdahl · Die Rhenania liegt gegen Türkgücü Ratingen in der Fußball-Kreisliga A 0:2 zurück, macht aber in der 89. Spielminute noch den 3:2-Siegtreffer. Bei Hilden 05/06 ist Trainer Andi Kober nach der 1:6-Pleite beim VfL Benrath so richtig sauer.

18.03.2024 , 17:37 Uhr

Joshua Nyamtiro (links) hielt mit Hochdahl Türkgücü Ratingen und Orgito Golemi in Schach. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Elmar Rump