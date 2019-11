Fußball : Rhenania scheidet nach beherztem Kampf im Kreispokal aus

SG Unterrath – SC Rhenania Hochdahl 5:4 (3:1). Ihre stärkste Besetzung brachten die beiden Trainer, Suat Tokat (Unterrath) und Frank Kober (Hochdahl), in dieser Begegnung der dritten Pokalrunde im Kreis Düsseldorf nicht aufs Feld.

Vielmehr durften sich einige Akteure aus der sogenannten zweiten Reihe versuchen. „Bei uns fehlten fünf, sechs Leute aus der eigentlichen Stammelf. Dafür haben es die Jungs aber gut gemacht. Dabei vor allen Dingen nach dem eigentlich schon vorentscheidenden 0:3-Rückstand in der zweiten Halbzeit tolle Moral bewiesen und die Partie weitgehend ausgeglichen gestaltet“, lobte der ebenfalls fehlende SCR-Chefcoach Frank Kober, der gleichwohl per Handy regelmäßig über den Spielverlauf informiert wurde.

In Durchgang eins gab der Bezirksliga-Spitzenreiter den Ton an, drückte diese Überlegenheit folgerichtig auch mit den drei Treffern von Saverio Amoroso (10.), dem sich selbst als Aktiver aufbietenden Suat Tokat (34.) und Jawad Bouhraou (39.) auch zahlenmäßig aus. Wichtig aus Hochdahler Sicht das 3:1 noch vor der Pause (41.) durch Top-Torjäger Kevin Naulin.

Bouhraou erhöhte dann nach einer Stunde auf 4:1. Etwa zeitgleich kam bei den Hochdahlern Arbnor Alija (22) aufs Feld. Mit dem nominellen Spielführer als treibende Kraft im Mittelfeld waren die Gäste in der Folge ein durchaus gleichwertiger Gegner. Der 19-jährige Naulin verkürzte prompt (66.) auf 2:4. Selbst nach dem 5:2 (78. – Salim Jaha) blieb die Rhenania dran. Im Anschluss an Naulins Kopfballverlängerung stellte Raoufou Idrissou Kerim, in der Meisterschaftsrunde auch bereits sechsmal erfolgreich, auf 5:3 (83.).

Als den Düsseldorfern ein Eigentor unterlief (85.), witterten die Gäste erst recht Morgenluft. Ganz zum Schluss lag tatsächlich der Ausgleich in der Luft. Torhüter Ramazan Islikaye (23), der zu Saisonbeginn als Offensivmann auflief und fünf Treffer erzielte, verfehlte im Anschluss an einen Freistoß nur knapp das gegnerische Gehäuse. So blieb diesmal eine Pokal-Überraschung aus. Das war Mitte Oktober 2014 noch ganz anders. Seinerzeit kegelten die Rhenanen, als Tabellendritter in der Kreisliga A, den Bezirksligisten Unterrath durch einen 1:0-Sieg (Tor des Tages durch Thomas Priebke – aktuell FC Tannenhof) in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb.