Fußball-Kreisliga B Julian Ramos-Lucas will zum Abschied den Aufstieg

Der SC Rhenania Hochdahl und Trainer Julian Ramos-Lucas gehen nach Saisonende getrennte Wege. Unabhängig vom sportlichen Abschneiden. „Unseren Vorstand habe ich vor einigen Tagen informiert, in der nächsten Spielzeit nicht mehr als Trainer zur Verfügung zu stehen. Ich habe hier 2020 als Spieler und spielender Co-Trainer angefangen und bin seit 2021 Chefcoach. In Zukunft möchte ich mich einer neuen Herausforderung widmen“, betont der 32-Jährige, der seinerzeit, als Co-Trainer beim Bezirksligisten HSV Langenfeld tätig, an die Grünstraße wechselte.