Fußball-Kreisliga A Düsseldorf Rhenania Hochdahl kassiert in Unterzahl den Ausgleich

SC Rhenania Hochdahl – Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 1:1 (0:0). Es war ein von beiden Seiten intensiv geführtes Kreisliga A-Duell. Den Hochdahlern fehlte nur eine Minute, um den durch Seunghyeok Jang nach Vorarbeit von Jaro Vogtmüller erzielten 1:0-Vorsprung (76.) über die Zeit zu bringen. Es lief breits die 95. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Reindolf Adu (38), im Kerngeschäft Sportlicher Leiter des Sechsten, die Ecke des früheren Regionalliga-Spielers Dennis Dowidat zum Endstand einköpfte. „Wir hatten bis dahin alles gut wegverteidigt, nur in dieser Situation nicht aufgepasst. Dass der Ausgleich so spät fällt war sicher unglücklich. Allerdings spielten wir nach der übertriebenen gelb-roten Karte für Ali Kassar die letzten 25 Minuten in Unterzahl“, bilanzierte Rhenanias Co-Trainer Mursel Zabeli.