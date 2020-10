Fußball, Landesliga : VfB verzockt sicher geglaubten Sieg

Hilden Der FSV Vohwinkel, der sich auf ein reines Konterspiel konzentrierte, überraschte die Hildener Reserve mit einem sehr späten Anschluss- und Ausgleichstreffer.

FSV Vohwinkel - VfB 03 Hilden II 2:2 (1:0). Bis in die Schlussphase hinein sahen die Hildener wie die Sieger aus. Doch die Wuppertaler machten dem Mit-Aufsteiger durch die späten Gegentore von Denis Arslan (81.) und dem erst wenige Minuten zuvor eingewechselten Frederick Lühr (84.) einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Die beiden Gegentore waren ärgerlich, da fehlte es in beiden Szenen in unserer Defensive an der nötigen Abstimmung. Obwohl wir insgesamt eine gute Leistung zeigten, fühlt sich das Ganze oberflächlich gesehen wie eine Niederlage an“, fasste VfB 03 II-Trainer Fabian Nellen nach dem Abpfiff zusammen.

Vohwinkel machte den Laden, nach zahlreichen Gegentoren in den Begegnungen zuvor, hinten erstmal dicht. Die daraus resultierenden optischen Vorteile verstanden die Gäste indes nicht zu nutzen, mussten vielmehr bei Kontern der schnell auf Offensive umschaltenden Wuppertaler auf der Hut sein. Torhüter Michael Miler packte einmal entschlossen zu (25.), kurz darauf schoss ein Vohwinkeler aus spitzem Winkel ans Außennetz. Die Hildener Führung fiel nach einem Standard. Im Anschluss an den Freistoß (42.) von Tim Tiefenthal markierte Abwehrspieler Norwin Austrup per Kopfball sein erstes Saisontor. „Weil Vohwinkel uns in der ersten Hälfte mit seinen Kontern einige Probleme bereitete, gingen wir mit einer etwas defensiveren Ausrichtung in die zweiten 45 Minuten.“ Nellen verordnete seiner Elf mehr Stabilität und Kontrolle in der Abwehr. Erneut mussten ein Standard und ein Kopfballtor herhalten, um die Gäste auf die vermeintliche Siegerstraße zu führen. Wieder war es Tiefenthal, der einen Freistoß präzise vors gegnerische Tor schlug, wo Abwehrchef Lukas Schmetz goldrichtig stand – 2:0 durch den Kapitän in der 51. Minute. In der Folge boten sich Möglichkeiten zur Vorentscheidung, doch weder Tiefenthal, Marco Tassone, Moritz Holz noch der eingewechselte Yassine Lekfif brachten den Ball im von Stefan Kroon aufmerksam gehüteten FSV-Kasten unter.