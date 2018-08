Reserve des VfB 03 Hilden legt starken Auftakt hin

Marco Tassone (am Ball) erhöhte für die VfB-Reserve auf 2:0 – die Vorentscheidung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Personelle Wechsel bringen noch einmal frischen Wind in das Spiel des Fußball-Bezirksligisten.

Das war ein optimaler Saisonauftakt. Und der Beweis, dass einer misslungenen Generalprobe tatsächlich eine erfolgreiche Premiere folgen kann. Der VfB 03 Hilden II siegte bei seinem Start in die Meisterschaftsrunde der Bezirksliga, Gruppe 1, bei der SG Kaarst mit 3:0 (1:0) – nur drei Tage nach dem 1:2 im letzten Testspiel beim A-Kreisligisten TSV Urdenbach. „Ein souverän herausgespielter und absolut verdienter Sieg. Auf dem etwas holprigen Naturrasenplatz haben wir aus einer guten Grundordnung effektiv nach vorne gespielt. Selbst als die Kaarster in der zweiten Halbzeit taktisch umstellten, hatten wir die richtige Antwort parat“, fasste Tim Schneider zusammen. Der sichtlich zufriedene VfB 03-Trainer ergänzte: „Wichtig war auch, dass wir mit unseren personellen Wechseln frische Impulse und noch richtig Qualität ins Spiel brachten. Dazu kam, dass die Jungs auf der Bank die Kollegen auf dem Feld immer wieder gepusht haben. So sieht Teamgeist aus.“