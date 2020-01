Fußball : Rekonvaleszenten stehen auf dem Sprung

Hilden Das Lazarett des VfB 03 Hilden lichtet sich allmählich. Trainer Marc Bach hofft, dass er mit einem gut gefüllten Kader in die restlichen Oberliga-Partien dieser Saison gehen kann. Start ist am 9. Februar gegen die Sportfreunde Baumberg.

Jetzt aber sieht der Hildener Chefcoach Licht am Horizont. Während Patrick Percoco (Schambeinentzündung) nach seiner langen Auszeit bereits im vergangenen Jahr das Training wieder aufnahm und die ersten Einsätze auf dem Kunstrasen hatte, steht nun Len Heinson vor der Rückkehr ins Team. Die ersten Eindrücke stimmen optimistisch. Der Innenverteidiger machte die Laufeinheiten mit und arbeitet auch schon wieder mit dem Ball. „Aus engen Zweikämpfen und dem Kleinfeld-Spiel halten wir ihn noch heraus, aber wir sind mit seinem Einstieg komplett zufrieden“, konstatiert Bach. In zwei Wochen steht für den 24-jährigen der finale Arzttermin an – wenn die Mediziner grünes Licht geben, steht ersten Kurzeinsätzen in den Testspielen nichts mehr entgegen. „Ob er zum Meisterschaftsstart bei hundert Prozent ist, müssen wir in Ruhe schauen. Für das Vertrauen in sein Knie und in seinen Körper ist es vielleicht besser, ihn erst einmal 50, 60 Minuten in der Zweiten zu bringen“, erklärt Bach.