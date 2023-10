Reitturnier auf Gut Grund Wettstreit fordert und fördert den Nachwuchs

Jedes Jahr am 3. Oktober rollen die Pferdehänger durch Gruiten. Sie haben alle ein Ziel: den Reitstall Conrad, wo der Reitsportverein Gut Grund traditionell am Tag der Wiedervereinigung ein Turnier veranstaltet. In diesem Jahr sorgte die Einbahnstraßenregelung für Hänger und Pkw für eine reibungslose An- und Abfahrt. Der weitläufige Sandplatz diente zum Abreiten der Pferde. Hier konnten sich Pferd und Reiter auch schon mit Hindernissprüngen aufwärmen. Denn der Vormittag stand ganz im Zeichen der Springreiter.