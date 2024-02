Handball-Oberliga Unitas nimmt den Neusser HV sehr ernst

Neusser HV – DJK Unitas Haan. Für Felix Korbmacher schloss sich im vergangenen Sommer mit der Rückkehr zur Unitas der Kreis. Drei Jahre war der gebürtige Hanauer alt, als seine Familie nach Hilden zog. Weitere drei Jahre später folgte der Umzug nach Haan, wo Felix gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Raphael bei der Unitas das Handballspiel erlernte. Als C-Jugendlicher wechselte er dann zum Nachbarn Bergischer HC und machte dort in der zweiten Herrenmannschaft auch seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga. Später stieg er mit der SG Langenfeld in die Dritte Liga auf. Dann folgte ein Engagement bei den gleichklassigen Bergischen Panthern, ehe es ihn schließlich zu Interaktiv Ratingen verschlug.