Haaner Handballerinnen spielen weiterhin in der Regionalliga Unitas hat jetzt wieder eine Frauen-Mannschaft

TV Beyeröhde – DJK Unitas Haan (Frauen). Vor einer sehr spannenden und ebenso herausfordernden Regionalliga-Saison steht Trainer Andre Wernicke mit seiner Mannschaft. Sein Team läuft ab dieser Spielzeit unter dem Dach der DJK Unitas Haan auf und startet am Samstagabend um 18.30 Uhr (Halle Buschenburg) beim TV Beyeröhde in die Meisterschaft. Mit dem Wuppertaler Traditionsverein treffen die Haanerinnen gleich zum Auftakt auf ein absolutes Liga-Schwergewicht. Viele Jahre trat der TVB in der Zweiten Liga an, dann musste der Verein eine längere Durststrecke verkraften. Vor drei Jahren gelang noch ganz knapp der Klassenerhalt. Dann aber war der Abstieg aus der Zweiten in die Dritte Liga nicht mehr zu verhindern. Und am Ende der vergangenen Saison musste Beyeröhde sogar den Gang in die Regionalliga antreten.