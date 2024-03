Frauen-Handball – Regionalliga TB Wülfrath wehrt Unitas-Ansturm ab

TB Wülfrath – DJK Unitas Haan (Frauen) 33:27 (17:13). Die Rollen in der Regionalliga-Begegnung waren vor dem Anpfiff klar verteilt. Und am Ende gab es auch das erwartete Ergebnis im Duell des gastgebenden Spitzenreiters gegen den Abstiegskandidaten. Gleichwohl mussten die TBW-Handballerinnen in der MTC-Arena über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung abliefern, um die Unitas zu schlagen. „Die Haanerinnen waren das ganze Spiel ein unbequemer Gegner, haben überhaupt nicht nachgelassen“, konstatierte Jörg Büngeler. Der Wülfrather Coach lobte vor allem den Auftritt der Gäste in der ersten Halbzeit: „Die schnellen Vorstöße waren stark. Wir waren im Rückzugsverhalten teilweise zu spät.“