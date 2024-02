Frauen-Handball – Regionalliga TB Wülfrath steht vor einer hohen Hürde

TV Beyeröhde – TB Wülfrath (Frauen). Jörg Büngeler blickt nur ungern zurück. „Ich schaue lieber nach vorne, denn was in der Vergangenheit passiert ist, kann man nicht mehr beeinflussen“, erklärt der TBW-Trainer. Gleichwohl kann auch er nicht negieren, dass die Wülfrather Handballerinnen an diesem Samstag (18.30 Uhr, Buschenburg in Langerfeld) vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Zumal sie ihre einzige Niederlage in dieser Saison ausgerechnet im Heimspiel gegen den Mitabsteiger aus der Dritten Liga kassierten.