Frauen-Handball – Regionalliga TB Wülfrath ringt den HC Gelpe/Strombach nieder

HC Gelpe/Strombach – TB Wülfrath (Frauen) 31:32 (17:15). Für die TBW-Handballerinnen war die Eugen-Haas-Halle in Gummersbach eine Reise wert – auch wenn der Erfolg über den Regionalliga-Vierten Gelpe/Strombach sehr mühsam fiel. Dazu trug im Nachholspiel zweifellos der später Anpfiff am Mittwochabend bei und natürlich der Umstand, dass die Wülfratherinnen einen ganzen Arbeitstag in den Knochen hatten. Von der langen Fahrt ganz zu schweigen. „Hin waren es eine Stunde und zehn Minuten, zurück 55 Minuten“, berichtete Trainer Jörg Büngeler und fand mit Blick auf Kollegen aus anderen Bundesländern: „Das war ja noch in einem erträglichen Rahmen.“