Der Drittliga-Absteiger schielt wieder auf den Gipfel TB Wülfrath erwartet nächsten Tabellenführer

TB Wülfrath – HC Gelpe/Strombach (Frauen). Mit dem Erfolg über TD Lank machten die TBW-Handballerinnen vor einer Woche das Titelrennen in der Regionalliga wieder spannend. Nun treffen die Wülfratherinnen erneut auf den Spitzenreiter, denn die Gäste lösten Lank an der Tabellenspitze ab. Mit einem Sieg im Heimspiel (Samstag, 20 Uhr, MTC-Arena) kann die Mannschaft von Jörg Büngeler nun selbst wieder auf den Gipfel klettern. Allerdings stehen die Gastgeberinnen vor einer großen Herausforderung, denn der HC trumpft in der Liga mit einer überragenden Torausbeute auf. „Die Mannschaft von Trainer Philipp Wilhelm gewinnt die Spiele im Schnitt mit 12,5 Toren Vorsprung und erzielt dabei 36 Treffer“, hat Büngeler ausgerechnet. Für den TBW-Trainer ist diese Quote aber kein Grund, die Flinte schon vor dem Anpfiff ins Korn zu werfen. „St. Tönis hat der Liga gezeigt, dass Gelpe auch schlagbar ist“, betont Büngeler. Die Turnerschaft feierte im Heimspiel Ende September einen knappen 25:24-Erfolg – und dieser Leistung wollen die Wülfratherinnen nacheifern.