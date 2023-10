Rund 150 Zuschauer in der MTC-Arena sind begeistert TB Wülfrath deklassiert HC Gelpe/Strombach

TB Wülfrath – HS Gelpe/Strombach (Frauen) 41:23 (20:12). Mit dem Sieg im Verfolgerduell der Regionalliga festigten die TBW-Handballerinnen den zweiten Platz in der Regionalliga. Noch mehr beeindruckte aber der Auftritt der Wülfratherinnen, die vor einem begeisterten Publikum in der MTC-Arena dem HC Gelpe/Strombach keine Chance ließen und am Ende sogar eine deftige Abfuhr erteilten. „Es war wirklich eine unglaubliche Leistung, die wir da abgeliefert haben“, geriet Jörg Büngeler noch einen Tag später ins Schwärmen.