Frauen-Handball – Regionalliga TB Wülfrath braucht zwei Siege und etwas Glück

HC Gelpe/Strombach – TB Wülfrath (Frauen). Für die TBW-Handballerinnen stehen in der regulären Regionalliga-Runde noch zwei Begegnungen auf dem Plan. Da ist zum einen das Nachholspiel am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) in der Eugen-Haas-Sporthalle an der Moltkestraße 51 in Gummersbach. Eine Aufgabe, die es in sich hat, schon allein wegen der langen Anfahrt. Die letzte Partie im Titelrennen steigt am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenneunten TuS Königsdorf – auf dem Papier scheinbar die leichtere Aufgabe, doch die Wülfratherinnen machten mit Mannschaften aus der unteren Regionalliga-Region schlechte Erfahrungen. Denn ausgerechnet beim Drittletzten HSV Überruhr zogen sie unlängst mit 25:26 den Kürzeren und gaben mit der Niederlage die frisch erkämpfte Tabellenführung wieder aus der Hand. Davon profitierte das Team von Treudeutsch Lank, das sich aktuell auf dem Gipfel sonnt.