Das Büngeler-Team genießt die Gipfelaussicht TB Wülfrath beginnt den Jahresendspurt

TB Wülfrath – TuS Königsdorf (Frauen). Während die meisten Ligen an diesem Totensonntag-Wochenende pausieren, absolvieren die TBW-Handballerinnen die offiziell letzte Begegnung der Regionalliga-Hinrunde. Allerdings steht für die Wülfratherinnen kurz vor Weihnachten am 21. Dezember noch die abgesagte Partie gegen den SC Fortuna Köln auf dem Nachholprogramm. Für Jörg Büngeler kein Beinbruch: „Wir haben den Termin bewusst so gwählt, weil wir danach mit unseren Zuschauern und Fans eine kleine Weihnachtsfeier machen wollen“, berichtet der TBW-Trainer. Damit stehen für den Drittliga-Absteiger im Jahresendspurt noch fünf Meisterschaftsspiele an.