Frauen-Handball – Regionalliga Adler tanken Selbstbewusstsein

HC Weiden 2018 – HSG Adler Haan (Frauen). Sehr groß war die Freude nach dem überraschenden Kantersieg der HSG über den Aufstiegsfavoriten Turnerschaft St. Tönis. Der auch in der Deutlichkeit absolut verdiente Erfolg sollte dem Nordrheinligisten das nötige Selbstvertrauen geben, um in den restlichen Begegnungen in dieser Saison weitere Punkte einzusammeln. Da aber auch der ebenfalls gefährdete TuS Königsdorf in der Vorwoche gegen den HC Weiden überraschend die Oberhand behielt, beträgt der Rückstand auf den drittletzten Tabellenplatz trotz des jüngsten Sieges weiterhin vier Zähler.