Frauen-Handball – Regionalliga Adler sind Außenseiter gegen den Regionalliga-Vierten

HSG Adler Haan – HC Weiden (Frauen). In den Partien gegen TV Aldekerk II, Bergischer HC und Turnerschaft St. Tönis kam die HSG Adler Haan vor der kurzen Pause drei Mal in Folge mächtig unter die Räder. „Teilweise haben wir gut mitgehalten, zum Schluss haben wir uns dann leider ergeben“, fasste Trainer André Wernicke die drei Partien zusammen. Entsprechend gelegen kam den Haanerinnen die kurze Pause, um neue Kraft zu schöpfen. Dazu gewann der Regionalligist verdient und klar im HVN-Pokal gegen einen Essener Landesligisten. „Das hat uns Selbstvertrauen gegeben und war ganz wichtig für die Spielerinnen“, merkte man dem Coach nach dem Abpfiff die Erleichterung an, die Pflichtaufgabe souverän gelöst und nach langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert zu haben.