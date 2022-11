Frauen-Volleyball – Regionalliga Hildener AT bejubelt den vierten Sieg in Folge

Hildener AT – VC Eintracht Geldern 3:2 (25:13, 22:25, 22:25, 25:19, 15:12). Es war eine heiß umkämpfte Regionalliga-Begegnung, in der die HAT-Volleyballerinnen aber nach einem starken ersten Satz den Kontrahenten selbst ins Spiel zurück brachten. „Wir haben einen Punkt liegenlassen, das war unnötig“, kommentierte Rainer Knietzsch den knappen Erfolg seiner Mannschaft. Denn wirklich zufrieden war der Hildener Trainer trotz des vierten Sieges hintereinander nicht. „Wir hätten uns gar nicht erst in diese Situation bringen dürfen“, sagte er angesichts des engen Verlaufs der nächsten Durchgänge.