Haaner Handballerinnen kommen nicht in Schwung Unitas-Frauen bleiben punktlos

DJK Unitas Haan – HSV Überruhr (Frauen) 25:28 (12:12). Die Haaner Handballerinnen warten unter neuem Namen weiter auf den ersten Sieg. Jetzt unterlag die Mannschaft von André Wernicke in einem spannenden und engen Spiel der HSV Überruhr. Dabei legten die Gastgeberinnen gut los. Eine schnelle Zeitstrafe für den HSV nutzte die Unitas zur 2:0- und 3:1-Führung (2.). Nach zehn Minuten glichen die Gäste das erste Mal aus. Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie, in der Haan stets vorlegte, Überruhr aber im direkten Gegenzug egalisierte und schließlich mit 11:10 erstmals in Führung ging. André Wernicke trauerte den vergebenen Chancen nach. Der Unitas-Trainer erklärte: „Wir haben es immer wieder geschafft, so gut in der Abwehr zu arbeiten, dass wir Gegenstöße laufen konnten. Die haben wir leider nicht konsequent verwertet.“ Kurz vor dem Pausenpfiff handelte sich Lena Tiedermann dann noch eine Zeitstrafe ein.