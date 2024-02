Frauen-Handball – Regionalliga Frauen-Team der Unitas Haan hält die Hoffnung hoch

Turnerschaft St. Tönis - DJK Unitas Haan (Frauen). Die letzte Regionallig-Partie der Unitas in eigener Halle fiel auf Wunsch der Turnerschaft kurzfristig wegen der Finalrunde der Handball-Europameisterschaft aus, am Sonntag (17 Uhr) sind die Haanerinnen jetzt wieder auswärts gefordert. In St. Tönis ist die Mannschaft von André Wernicke in der Außenseiterrolle.