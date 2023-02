Frauen-Volleyball – Regionalliga Regionalliga-Aufsteiger HAT hat schlechte Karten

Humann Essen – Hildener AT (Frauen) 3:1 (25:20; 25:13; 24:26; 25:22). Die Anzeichen verdichten sich, dass die HAT-Volleyballerinnen den Kampf um den Verbleib in der Regionalliga nicht mehr gewinnen. Rein rechnerisch können die Hildenerinnen mit zwei klaren Siegen zum Abschluss der Abstiegsrunde zwar noch auf den rettenden vierten Tabellenplatz klettern, doch dann müssen zugleich alle direkten Kontrahenten patzen. „Das Thema ist durch“, mag auch Rainer Knietzsch nicht an ein solches Wunder glauben. Dabei ist der Hildener Trainer ein durchaus optimistischer Mensch. In Essen scheiterte der Aufsteiger letztlich am eigenen, knapp bemessenen Kader, aber auch an einem souverän agierenden Gegner.