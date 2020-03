Fußball : Oberligisten sind gegen einen Abbruch

Maximilian Kulesza, Vorsitzender des VfB Hilden, findet: „Fußball spielt aktuell gar keine Rolle.“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die SSVg Velbert wirbt in einem offenen Brief dafür, die Fußball-Saison wegen des Coronavirus zu beenden. Die Liga-Konkurrenten aus Hilden, Ratingen, Baumberg und Monheim sind von dieser Idee wenig angetan.

Fußball-Oberligist SSVg Velbert hat einen offenen Brief verfasst, der im Wortlaut auch auf dem Internetportal fupa.net nachzulesen ist. Darin bedankt sich der Klub zwar auch bei denjenigen, die in der Corona-Krise helfen, dass „unser System nicht zusammenbricht“ und betont, dass „es Wichtgeres als den Sport“ gebe, vor allem ist die Kernbotschaft der Velberter aber eine andere: „Aus unserer Sicht plädierem wir Stand jetzt dafür, dass die Saison 2019/2020 vorzeitig beendet werden muss. Dass wir nach dem 19. April einfach so den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ist völlig unrealistisch. Die Mannschaften sind derzeit nicht im Training, und die ausgefallenen Spiele kann man in den darauffolgenden Wochen kaum alle nachholen. Terminlich wäre es das reinste Chaos.“ Sehen das die anderen Oberligisten auch so?

Maximilian Kulesza, Vorsitzender des VfB Hilden sagt: „Wir beschäftigen uns mit dem Thema gar nicht, weil Fußball aktuell gar keine Rolle spielt. Bevor jetzt vorschnell etwas gemacht wird, sollten wir die nächsten zwei, drei Wochen abwarten, ob noch Fußball gespielt werden kann – und da bin ich skeptisch.“

Kulesza betont: „Für uns ist die Überlegung wichtiger: Was können wir als Verein für die Stadt und unsere Mitmenschen machen? Wir wollen in Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern in Hilden einen Lieferservice auf die Beine stellen für diejenigen, die einer Risikogruppe angehören, und für sie einkaufen gehen. Wir wollen schauen, dass wir alle aus der Krise rauskommen. Wir kämpfen alle ums Überleben, deshalb ist das unser Anliegen dass alle da gut durchkommen und auch die Wirtschaft nicht komplett zum Erliegen kommt. Da ist der Fußball absolut nachrangig.“

Jens Stieghorst, Vorsitzender von Ratingen 04/19, meint: „Wir haben nicht umsonst den Deutschen Fußball Bund als Dachverband und darunter bei uns den Fußball-Verband Niederrhein – die Europameisterschaft ist ja auch verlegt worden, damit Ligen möglicherweise in den Juni hineinspielen können.“ Auch er hält die Velberter Aktion für verfrüht: „In der aktuellen Situation, in der auch noch eine Ausgangssperre kommen könnte, so vorzupreschen – wem hilft das? Bei der Bundespressekonferenz neulich war Angela Merkel noch ganz entspannt, sechs Tage später hält sie eine Fernsehansprache an die Nation – sechs Tage später, und die Welt ist eine andere. Und dann sollen wir Kaffeesatzleserei betreiben, was diese und die nächste Saison angeht?“ Stieghorst findet vielmehr: „Der Verband wird sicherlich einen Vorschlag unterbreiten, wenn es absehbar ist, dass das Virus im Griff ist. Uns ist wichtig, erst einmal keine Panik zu verbreiten. Dass es erhebliche Einschnitte und Einbrüche bei Sponsoren geben wird, ist klar, aber auch das können wir erst abschätzen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Also lieber abwarten, als Kaffeesatzleserei betreiben.“

Karim El Fahmi ist als Geschäftsführer des 1. FC Monheim vor allem wichtig: „Die gesellschaftliche Verantwortung und die private und allgemeine Situation. Da müssen wir gucken, wie wir die Herausforderungen im engsten Kreis lösen. Darum haben wir uns auch keine Gedanken darüber gemacht, wie es im Fußball weitergehen soll. Es gibt einfach gerade viel wichtigere Sachen als die Frage nach Abbruch oder Verlängerung der Saison. Darüber können wir uns Gedanken machen, wenn überhaupt abzusehen ist, wann und wie es weitergehen kann“, sagt El Fahmi. Um wirtschaftliche Einbußen abzufedern, bietet sein Klub „Geisterspieltickets“ an.