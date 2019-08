Fußball : Ratingen zeigt VfB 03 die Grenzen auf

Ratingen/Hilden Schon in der ersten Halbzeit dominieren die 04/19-Fußballer die Hildener Mannschaft. Letztlich endet das Oberliga-Derby mit einer klaren Abfuhr für die Gäste. Trainer del Cueto ist zufrieden – und Coach Marc Bach verärgert.

Rund 230 Zuschauer sahen ein Oberliga-Derby, in dem die Frage nach dem Sieger schon früh erste Antworten bekam. Denn schon in der ersten halben Stunde nahm Ratingen 04/19 selbstbewusst das Heft in die Hand, währen sich die Offensive des VfB 03 Hilden erst nach dem 0:1-Rückstand bemerkbar machte. Am Ende blieb der VfB 03 im Ratinger Stadion wieder einmal ohne Punktgewinn und steht nun vor dem dritten Derby innerhalb einer Woche bei den Sportfreunden Baumberg unter Zugzwang. 04/19 hingegen fuhr mit einem klaren 5:2-Erfolg die ersten drei Zähler in dieser Saison ein. Und leistete die geforderte Wiedergutmachung für die Auftaktpleite in Baumberg.