Fußball-Kreisliga A Punktspielstart der SpVg. 05/06 ist auf Mittwoch verschoben

An diesem Sonntag stand für die SpVg. Hilden 05/06 in der Kreisliga A Düsseldorf eigentlich das Nachholspiel gegen den KSC Tesla Düsseldorf im Terminkalender. Doch daraus wird nichts. Aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen sagte die Stadt Hilden zunächst einmal alle Fußballspiele in der Itterstadt ab. Eine nachvollziehbare Entscheidung, denn die Freude am Fußball hin oder her, die Gesundheit der Amateur-Kicker hat immer noch Vorrang. Und die ist angesichts der widrigen Platzverhältnisse nicht garantiert. Was aus der für den kommenden Mittwoch (Sportplatz Weidenweg – Anstoß 20 Uhr) angesetzten Nachholpartie gegen Sportfreunde Gerresheim wird, ist, Stand heute, noch offen. „Insgeheim mussten wir mit der Absage schon rechnen. Schon bei unserer Trainingseinheit am Dienstagabend wurden die Platzverhältnisse immer schlechter, der Kunstrasen ähnelte in weiten Teilen einer Eisbahn“, sagte 05/06-Coach Andreas Kober im Rückblick.