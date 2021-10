Porsche Carrera Cup : Hildener Julian Hanses steht auf dem Podium

Oberlungwitz/Hilden Der Hildener Nachwuchsrennfahrer holt im Porsche Carrera Cup auf dem Sachsenring den dritten Platz. Erstmals in dieser Saison mischt der 24-Jährige ganz vorne mit.

Einen Tag später lief es für den Hildener nicht mehr so gut. Von der Startposition elf aus konnte er nicht mehr so viel ausrichten, behauptete zumindest die Platzierung bis ins Ziel. „Eine Aufholjagd ist auf dem Sachsenring fast unmöglich, daher bin ich mit dem Resultat zufrieden“, sagte er, zumal die Freude über Rang drei am Samstag überwog. „Ein großer Dank an alle Unterstützer, die in dieser schwierigen Situation immer an mich geglaubt haben“, betonte er und kündigte an: „Zum Abschluss möchte ich auf dem Hockenheimring eine Wiederholung schaffen.“ Dort steigt vom 22. bis 24. Oktober das große Finale im Porsche Carrera Cup.